Znamy gospodarza kolejnego Europejskiego Spotkania Młodych

ESM we Wrocławiu. Transmisja modlitwy śpiewami z Taizé (31 grudnia)

To już ostatnia modlitwa w ramach Europejskiego Spotkania Młodych we Wrocławiu. Zapraszamy osobiście lub na naszą transmisję na żywo o 19.00 z Hali Stulecia. /Online streaming of the evening prayer from Hala Stulecia will start at 7 pm.